Anm | piano straordinario per affrontare il rientro a scuola | saranno istituite altre 450 corse

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Diciannove linee a domanda prevalentemente scolastica di cui 8 nuove linee appositamente, 11 linee ordinarie potenziate nella fascia scolastica, 45 bus dedicati, tra risorse interne ed in sub-affidamento, 450integrative rispetto alla programmazione base. È questo il programma di trasporto pubblico che Anm, Azienda napoletana mobilità, mette in campo per la ripartenza della didattica in presenza per le scuole secondarie di secondo grado. Iltrasporti della città di Napoli è stato presentato questa mattina a piazza Garibaldi e illustrato dall’amministratore unico Anm, Nicola Pascale, dagli assessori del Comune di Napoli Annamaria Palmieri (Istruzione), Alessandra Clemente Giovani), Rosaria Galiero (Commercio) e Marco Gaudini (Trasporto Pubblico). Presente anche Ciro Langella, consigliere delegato al Trasporto ...