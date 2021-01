Supercoppa Italiana: Juventus-Napoli vale il primo titolo del 2021, diretta TV su Rai 1 – Precedenti e Ascolti Story (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Supercoppa Italiana La stagione di calcio 2020/2021 arriva ad un primo verdetto: questa sera si assegna la Supercoppa Italiana, competizione che dal 1988 mette di fronte i vincitori del Campionato e i detentori della Coppa Italia. A sfidarsi sono Juventus e Napoli, con diretta TV su Rai 1. Dopo due edizioni consecutive giocate in Arabia Saudita (Gedda e Riad), la Supercoppa “torna a casa”, a Reggio Emilia; riflettori sul Mapei Stadium, impianto del Sassuolo. Fischio d’inizio alle 21.00, per una finale che vedrà collegati con il Belpaese 150 paesi al mondo. In Italia, come detto, la diretta sarà garantita da Rai 1, con la telecronaca affidata alla voce di Alberto Rimedio, supportato in postazione di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 gennaio 2021)La stagione di calcio 2020/arriva ad unverdetto: questa sera si assegna la, competizione che dal 1988 mette di fronte i vincitori del Campionato e i detentori della Coppa Italia. A sfidarsi sono, conTV su Rai 1. Dopo due edizioni consecutive giocate in Arabia Saudita (Gedda e Riad), la“torna a casa”, a Reggio Emilia; riflettori sul Mapei Stadium, impianto del Sassuolo. Fischio d’inizio alle 21.00, per una finale che vedrà collegati con il Belpaese 150 paesi al mondo. In Italia, come detto, lasarà garantita da Rai 1, con la telecronaca affidata alla voce di Alberto Rimedio, supportato in postazione di ...

