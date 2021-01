Slittino naturale, Patrick Pigneter e Florian Clara: “Diamo ancora filo da torcere ai giovani” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con SpeedOnIce2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato alla velocità sul ghiaccio. Ospite in trasmissione, la coppia della Nazionale italiana di Slittino su pista naturale formata da Patrick Pigneter e Florian Clara. Il loro è un sodalizio che perdura ormai da moltissimi anni, come molti sono i loro traguardi raggiunti durante la loro carriera da professionisti del doppio: “Abbiamo vinto tanto – commentano – gareggiamo insieme da 15 anni: per quattro volte abbiamo vinto i Campionati Mondiali, undici volte la Coppa del Mondo. Speriamo di vincere ancora e tanto. Tante gare sono andate bene e siamo sempre lì al top. Siamo fieri di questa prestazione, nonostante l’età e il nostro essere trentenni, riusciamo a dare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con SpeedOnIce2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato alla velocità sul ghiaccio. Ospite in trasmissione, la coppia della Nazionale italiana disu pistaformata da. Il loro è un sodalizio che perdura ormai da moltissimi anni, come molti sono i loro traguardi raggiunti durante la loro carriera da professionisti del doppio: “Abbiamo vinto tanto – commentano – gareggiamo insieme da 15 anni: per quattro volte abbiamo vinto i Campionati Mondiali, undici volte la Coppa del Mondo. Speriamo di vinceree tanto. Tante gare sono andate bene e siamo sempre lì al top. Siamo fieri di questa prestazione, nonostante l’età e il nostro essere trentenni, riusciamo a dare ...

