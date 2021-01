Scostamento di bilancio, sì del Senato con 291 sì e nessun contrario. Alla Camera 523 a favore. Autorizzati altri 32 miliardi di deficit (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza il governo ad un nuovo Scostamento di bilancio da 32 miliardi. I voti favorevoli sono stati 291, nessun voto contrario e una astensione, quella del Senatore del gruppo Misto (ex M5S) Carlo Martelli. Per l’ok era necessario raggiungere la maggioranza assoluta di 161 voti. La risoluzione 2, quella presentata da Italia viva, è stata ritirata. La numero 3, quella dell’opposizione, è risultata preclusa. Alla Camera la risoluzione ha ottenuto poco dopo 523 voti a favore, tre contrari, due astenuti. La maggioranza assoluta dei componenti in questo caso è di 316. Tutte le forze politiche hanno dunque votato a favore del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’Aula delha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza il governo ad un nuovodida 32. I votivoli sono stati 291,votoe una astensione, quella delre del gruppo Misto (ex M5S) Carlo Martelli. Per l’ok era necessario raggiungere la maggioranza assoluta di 161 voti. La risoluzione 2, quella presentata da Italia viva, è stata ritirata. La numero 3, quella dell’opposizione, è risultata preclusa.la risoluzione ha ottenuto poco dopo 523 voti a, tre contrari, due astenuti. La maggioranza assoluta dei componenti in questo caso è di 316. Tutte le forze politiche hanno dunque votato adel ...

DaniloToninelli : Abbiamo perso fin troppo tempo per l’egoismo di qualcuno. Adesso avanti tutta senza esitazioni con il prossimo scos… - marattin : In diretta dalla Camera, il mio intervento in dichiarazione di voto sullo scostamento di bilancio. - marattin : Oggi verso le 18.30 interverrò in Aula per la dichiarazione di voto di Italia Viva sullo scostamento di bilancio. S… - granpinoo : RT @fanpage: ?? Il Senato approva scostamento da 32 miliardi con 291 sì e nessun no. - AngeloTofalo : Sono a Montecitorio per votare lo scostamento di bilancio di 32 miliardi. Uno strumento concreto e immediato per me… -