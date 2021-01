Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Crans Montana. Tutte le vittorie (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si trasferisce a Crans Montana per una tre giorni dedicata alla velocità (due discese ed un supergigante). La località svizzera ha regalato in passato molte gioie ai colori azzurri sia nel passato che nelle ultime stagioni, con la Valanga Rosa che ha fatto di Crans un vero e proprio terreno di conquista. Il primo successo sulle nevi elvetiche, però, è arrivato, però, in campo maschile con il grandissimo Alberto Tomba, che è salito per tre volte sul gradino più alto del podio. Il 1992 è un anno magico per Tomba, che vinse prima in gigante e poi anche in slalom. Sei anni dopo il campione emiliano riuscì a ripetersi, con il successo ottenuto tra i pali stretti. Nell’albo d’oro delle vittorie italiane a Crans Montana si trova ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Coppa del Mondo femminile di scisi trasferisce aper una tre giorni dedicata alla velocità (due discese ed un supergigante). La località svizzera ha regalato in passato molte gioie ai colori azzurri sia nel passato che nelle ultime stagioni, con la Valanga Rosa che ha fatto diun vero e proprio terreno di conquista. Il primo successo sulle nevi elvetiche, però, è arrivato, però, in campo maschile con il grandissimo Alberto Tomba, che è salito per tre volte sul gradino più alto del podio. Il 1992 è un anno magico per Tomba, che vinse prima in gigante e poi anche in slalom. Sei anni dopo il campione emiliano riuscì a ripetersi, con il successo ottenuto tra i pali stretti. Nell’albo d’oro delleitaliane asi trova ...

AlpiFisi : Sci alpino: la Marangon fa suo il gigante Gran Prix aspiranti de La Thuille. Zucchini è terzo aspirante a Passo San… - RSIsport : ???? Stagione finita per Nina Ortlieb, infortunatasi ad un ginocchio in allenamento a Crans-Montana #FISalpine… - I_Balocco : RT @CIPnotizie: ?Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli concedono il bis! Sulle nevi svizzere di Veyssonaz, dopo l'affermazione in Coppa Euro… - I_Balocco : RT @CIPnotizie: A Veyssonaz vittorie in Coppa Europa per Bertagnolli-Ravelli (guida) e Renee De Silvestro. Oggi le prove di Coppa del Mondo… - CIPnotizie : ?Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli concedono il bis! Sulle nevi svizzere di Veyssonaz, dopo l'affermazione in Co… -