Sanremo 2021 senza pubblico | niente eventi all' aperto | scure covid Salta anche l' ipotesi della nave da crociera

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)all': l'edizionedel Festival - dal 2 al 6 marzo - viene ridisegnata dalla recrudescenza del virus. Non è ancora ufficiale, ma le norme in vigore ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Sanremo senza pubblico e senza eventi all'aperto: l'edizione 2021 del Festival - dal 2 al 6 marzo - viene ridisegnata dalla recrudescenza del virus. Non è ancora ufficiale, ma ...Sanremo 2021 "non sarà un evento pubblico": se il nuovo Dpcm, in vigore fino al 5 marzo, non consente spettacoli aperti al pubblico nei teatri e nei cinema anche all'aperto", all'Ariston "non c'è alcu ...