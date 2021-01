LIVE – Galatasaray-Dinamo Sassari 58-63, basket Champions League 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Galatasaray e Banco di Sardegna Sassari si sfidano nella sesta giornata del gruppo A di FIBA Champions League 2020/2021. I sardi stanno giocando un buon torneo anche se il bilancio di 3-2 non garantisce il passaggio. Per qualificazione i sardi proveranno a vincere ed in caso di sconfitta dovranno vedere all’altro incontro. Mercoledì 20 gennaio alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Galatasaray-Dinamo Sassari 58-63 30? – Il terzo quarto termina 58-63. 28? – Timeout Sassari sul 52-63. 26? – Tripla di Kruslin. 47-63. 24? – 2/2 di Bilan dalla lunetta. 40-56. 21? – Comincia il terzo quarto. 20? – Il secondo quarto termina 32-46. 18? – Dentro i due liberi di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021)e Banco di Sardegnasi sfidano nella sesta giornata del gruppo A di FIBA. I sardi stanno giocando un buon torneo anche se il bilancio di 3-2 non garantisce il passaggio. Per qualificazione i sardi proveranno a vincere ed in caso di sconfitta dovranno vedere all’altro incontro. Mercoledì 20 gennaio alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA58-63 30? – Il terzo quarto termina 58-63. 28? – Timeoutsul 52-63. 26? – Tripla di Kruslin. 47-63. 24? – 2/2 di Bilan dalla lunetta. 40-56. 21? – Comincia il terzo quarto. 20? – Il secondo quarto termina 32-46. 18? – Dentro i due liberi di ...

