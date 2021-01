Joe Biden ha giurato: è il giorno dell'America, della democrazia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joe Biden è ufficialmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Ha appena prestato giuramento su una bibbia. Si tratta della bibbia di famiglia al quale, da cattolico praticante, è molto legato. Accanto... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joeè ufficialmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Ha appena prestato giuramento su una bibbia. Si trattaa bibbia di famiglia al quale, da cattolico praticante, è molto legato. Accanto...

CottarelliCPI : Oggi finisce la fallimentare presidenza Trump. Non invidio a Joe Biden l’enorme lavoro che ha davanti, ma sono feli… - StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - antoniospadaro : L’ex presidente della @Georgetown University, il #gesuita Leo O’Donovan, pronuncia la preghiera dell’… - PDUmorista : Al pensiero che da Joe Biden, per il suo insediamento, sono andate a cantare #LadyGaga e #JenniferLopez mentre il p… - lillydessi : Insediamento Biden: la diretta – Biden: “Nuovo giorno per l’America” - Il Fatto Quotidiano -