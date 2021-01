Galli | “No segnali di terza ondata” “Contare test antigenici può creare confusione”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non sembrerebbe esservi unadi covid all'orizzonte in Italia. Lo ha sottolineato il professore del Sacco, Massimo

ZenatiDavide : Galli: ripresa contagi interferisce su piano vaccini. Chi governa non ci bada: Il timore più grande in questa fase… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli segnali

Il Messaggero

Non ci sarebbero al momento segnali di una terza ondata di Covid19 negli ospedali di Milano. "Siamo in una situazione abbastanza statica, non così migliorata per poter cantare vi ...Sul virus arriva un pizzico di ottimismo. Non ci sarebbero infatti, al momento, segnali di una terza ondata di Covid-19 negli ospedali di Milano. «Siamo in una situazione abbastanza ...