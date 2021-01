Biden nomina un trans alla Sanità | la marcia Lgbt sulla Casa Bianca continua

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Washington, 20 gen –inaugura l’era della «arcobaleno» arruolando l’ennesimonel suo entourage governativo. Dopo aver chiamato Shawn Kelly, ex uomo e veterano di guerraguida della sua «squadra diizione presidenziale» (nomen omen), è il turno del pediatra Rachel Levine – attualmente il funzionario sanitario di grado più alto della Pennsylvania – che sta per essereto assistente segretarioSalute. Ladi Levine arriva al termine di una stagione elettorale in cui un numero record di attivistisi è candidato alle elezioni.uncome sottosegretarioSalute Lo ha annunciato lo ...