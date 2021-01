BEI: Italia prima beneficiaria anche nel 2020 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – anche nel 2020, l’Italia è il primo beneficiario della finanza della BEI, la Banca europea per gli investimenti, destinataria di 11,9 miliardi (+8,2%) per 32,4 miliardi di investimenti sostenuti, di cui 10,9 miliardi di prestiti. Lo ha affermato il Vicepresidente Dario Scannapieco (che ricopre anche la carica di Presidente del FEI, fondo europeo di investimenti) presentando i risultati dello scorso anno nel corso di una conferenza stampa virtuale. Nel nostro Paese sono state realizzate 65 operazioni. Per affrontare la pandemia Covid, la Bei ha mobilitato a favore del nostro Paese 6,6 miliardi di euro, il 30% dell’intera UE. In particolare, destinati 2 miliardi per la Sanità (1 miliardo già erogato): 8.000 posti in terapia intensiva e sub-intensiva, 651 pronto soccorso e 9.600 assunzioni. Disposta inoltre ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) –nel, l’è il primo beneficiario della finanza della BEI, la Banca europea per gli investimenti, destinataria di 11,9 miliardi (+8,2%) per 32,4 miliardi di investimenti sostenuti, di cui 10,9 miliardi di prestiti. Lo ha affermato il Vicepresidente Dario Scannapieco (che ricoprela carica di Presidente del FEI, fondo europeo di investimenti) presentando i risultati dello scorso anno nel corso di una conferenza stampa virtuale. Nel nostro Paese sono state realizzate 65 operazioni. Per affrontare la pandemia Covid, la Bei ha mobilitato a favore del nostro Paese 6,6 miliardi di euro, il 30% dell’intera UE. In particolare, destinati 2 miliardi per la Sanità (1 miliardo già erogato): 8.000 posti in terapia intensiva e sub-intensiva, 651 pronto soccorso e 9.600 assunzioni. Disposta inoltre ...

