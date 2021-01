Vaccino Pfizer, Zaia: “Vergognoso tagliare le forniture. Pensare a ridistribuzione delle scorte in magazzino per fare i richiami” (Di martedì 19 gennaio 2021) I nuovi tagli delle forniture annunciati da Pfizer e Biontech – che sostengono di dover rallentare perché hanno necessità di aumentare la capacità produttiva dello stabilimento di Puurs nelle Fiandre – hanno fatto infuriare tutti. E tra questi c’è Luca Zaia, governatore del Veneto alle prese con una seconda ondata feroce, che da una parte esplora le possibilità di un’azione legale e dall’altra propone di ridistribuire i vaccini: “Sarebbe folle lasciare le dosi in magazzino da una parte e non fare i richiami da qualche altra” dice in una intervista a La Repubblica. Il leghista considera particolarmente grave il fatto che la società decidano le quote per le regioni: “È incomprensibile, oltre che Vergognoso. Ho chiesto all’avvocatura un parere, per capire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) I nuovi tagliannunciati dae Biontech – che sostengono di dover rallentare perché hanno necessità di aumentare la capacità produttiva dello stabilimento di Puurs nelle Fiandre – hanno fatto infuriare tutti. E tra questi c’è Luca, governatore del Veneto alle prese con una seconda ondata feroce, che da una parte esplora le possibilità di un’azione legale e dall’altra propone di ridistribuire i vaccini: “Sarebbe folle lasciare le dosi inda una parte e nonda qualche altra” dice in una intervista a La Repubblica. Il leghista considera particolarmente grave il fatto che la società decidano le quote per le regioni: “È incomprensibile, oltre che. Ho chiesto all’avvocatura un parere, per capire ...

