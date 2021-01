Juventus-Napoli, i convocati di Gennaro Gattuso: out Fabian Ruiz, c’è Petagna (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella serata di domani il Napoli, dopo il risultato tennistico rifilato alla Fiorentina, tornerà in campo contro la Juventus nel match valevole per la Supercoppa Italiana 2021. Il tecnico del club partenopeo, Gennaro Gattuso, alla vigilia di questa importantissima sfida, ha diramato la lista dei convocati tra i quali non figurano Fabian Ruiz e Victor Osimhen. Ecco l’elenco completo: Portieri: Meret, Contini, Ospina; Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrhamani, Manolas; Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Zielinski, Lobotka; Attaccanti: Lozano, Mertens, Llorente, Politano, Insigne, Petagna, Cioffi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella serata di domani il, dopo il risultato tennistico rifilato alla Fiorentina, tornerà in campo contro lanel match valevole per la Supercoppa Italiana 2021. Il tecnico del club partenopeo,, alla vigilia di questa importantissima sfida, ha diramato la lista deitra i quali non figuranoe Victor Osimhen. Ecco l’elenco completo: Portieri: Meret, Contini, Ospina; Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrhamani, Manolas; Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Zielinski, Lobotka; Attaccanti: Lozano, Mertens, Llorente, Politano, Insigne,, Cioffi. SportFace.

