Per Orlando "non riuscirà il tentativo di far cadere il governo" (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - "Non riuscirà il tentativo di far cadere il governo, non ce lo possiamo permettere". Così il vicesegretario Pd Andrea Orlando a mattino 5 su Canale 5. "Pensiamo che ci siano in Parlamento forze che hanno a cuore l'interesse del Paese, ci sono tutte le forze moderate e liberali che sono in Parlamento che penso si vedranno quando l'Italia ha bisogno, ci sarà il modo di migliorare e rafforzare ma non si migliora con un governo in crisi". Renzi, dicendo che il Pd preferisce Mastella alla ex ministra Bellanova "scambia la causa con l'effetto - prosegue Orlando - non è il Pd che ha tolto la Bellanova, è Renzi che l'ha dimessa. Abbiamo tenuto la mano tesa fino all'ultimo e la risposta è stata la conferenza stampa che abbiamo visto". "Se si giocasse a risiko sarebbe un ...

