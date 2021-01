Milano: partiti i lavori per biblioteca di Baggio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) – Sono partiti i lavori per la realizzazione del padiglione di Baggio, il nuovo edificio della biblioteca civica che, nel quartiere di Milano, non solo integrerà gli spazi della biblioteca accogliendo al suo interno nuove funzioni, ma creerà, attraverso un’area scoperta di circa 230 metri quadrati, la ‘Piazza dei saperi’, uno spazio di connessione attrezzato in modo da favorire i processi di socializzazione e inclusione di tutto il quartiere. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021), 18 gen. (Adnkronos) – Sonoper la realizzazione del padiglione di, il nuovo edificio dellacivica che, nel quartiere di, non solo integrerà gli spazi dellaaccogliendo al suo interno nuove funzioni, ma creerà, attraverso un’area scoperta di circa 230 metri quadrati, la ‘Piazza dei saperi’, uno spazio di connessione attrezzato in modo da favorire i processi di socializzazione e inclusione di tutto il quartiere. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Sono partiti i lavori per la realizzazione del padiglione di Baggio, il nuovo edificio della biblioteca civica che, nel quartiere di Milano, non solo integrerà gli spazi ...

