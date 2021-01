La Loren: «Lavorare con mio figlio è bellissimo» Edoardo: «Chiamo mamma ogni mattina mentre vado in ufficio» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sophia Loren, tornata a recitare dopo tanti anni di assenza, insieme con il figlio Edoardo con cui ha recentemente lavorato a “La vita davanti a sé”, film in onda su Netflix, si è raccontata, in coppia col figlio a Gente L’attrice che con questo film ha vinto il premio come migliore attrice al Festival Capri Hollywood, ha spiegato com’è stato tornare sul set, dopo vari anni di lontananza «Mi avvicino a ogni ruolo, a ogni personaggio con una certa dose di ansia. Anche in questo caso è stato lo stesso. Ma nel momento in cui entro in scena l’ansia di trasforma in adrenalina. È una magia!» La parte più bella però è stata sicuramente poter Lavorare con suo figlio Edoardo e poter passare del tempo insieme «Lavorare con ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sophia, tornata a recitare dopo tanti anni di assenza, insieme con ilcon cui ha recentemente lavorato a “La vita davanti a sé”, film in onda su Netflix, si è raccontata, in coppia cola Gente L’attrice che con questo film ha vinto il premio come migliore attrice al Festival Capri Hollywood, ha spiegato com’è stato tornare sul set, dopo vari anni di lontananza «Mi avvicino aruolo, apersonaggio con una certa dose di ansia. Anche in questo caso è stato lo stesso. Ma nel momento in cui entro in scena l’ansia di trasforma in adrenalina. È una magia!» La parte più bella però è stata sicuramente potercon suoe poter passare del tempo insieme «con ...

