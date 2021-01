Falsi certificati medici a ultranovantenni e allettati per conseguire patenti: 24 misure (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Oltre 50mila false certificazioni mediche emesse in un solo anno per far conseguire la patente a chi non ne aveva i requisiti, come persone anziane, ultranovantenni, e persino soggetti allettati perché affetti da gravi patologie. E’ quanto emerso dall’indagine della Procura di Napoli Nord, che ha portato all’esecuzione, da parte della Polizia Stradale di Napoli (Distaccamento di Nola) di 24 misure cautelari – 20 arresti domiciliari, tre obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – a carico di un medico, dei suoi familiari, di titolari e collaboratori di autoscuole e di agenzie di pratiche auto. I destinatari della misure, così come gli altri 16 indagati (40 in tutto le persone finite nel registro della Procura), sono residenti tra le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Oltre 50mila false certificazioni mediche emesse in un solo anno per farla patente a chi non ne aveva i requisiti, come persone anziane,, e persino soggettiperché affetti da gravi patologie. E’ quanto emerso dall’indagine della Procura di Napoli Nord, che ha portato all’esecuzione, da parte della Polizia Stradale di Napoli (Distaccamento di Nola) di 24cautelari – 20 arresti domiciliari, tre obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – a carico di un medico, dei suoi familiari, di titolari e collaboratori di autoscuole e di agenzie di pratiche auto. I destinatari della, così come gli altri 16 indagati (40 in tutto le persone finite nel registro della Procura), sono residenti tra le ...

