Calcio femminile, le migliori italiane della 11ma giornata di Serie A: Cristiana Girelli e Daniela Sabatino rapaci d’area (Di lunedì 18 gennaio 2021) È tempo di valutazioni per quanto concerne l’11° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2020-2021. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Cristiana Girelli (JUVENTUS) – Sono 12 in 11 presenze. La n.10 bianconera rimpingua il proprio bottino e si dà sempre un gran da fare per le compagne. Il “derby d’Italia”, versione femminile, viene dominato dalla Juve e il suo è il ruolo della primattrice, al di là dell’ormai abituale contributo realizzativo. ELISA BARTOLI (ROMA) – Moto perpetuo. Lottatrice e combattente sul rettangolo verde, la giallorossa gonfia la rete nella sfida contro il Napoli e ha quattro ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) È tempo di valutazioni per quanto concerne l’11° turno del campionato didiA 2020-2021. Andiamo ad indicare quali sono state leazzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corsoconclusasi nel weekend.(JUVENTUS) – Sono 12 in 11 presenze. La n.10 bianconera rimpingua il proprio bottino e si dà sempre un gran da fare per le compagne. Il “derby d’Italia”, versione, viene dominato dalla Juve e il suo è il ruoloprimattrice, al di là dell’ormai abituale contributo realizzativo. ELISA BARTOLI (ROMA) – Moto perpetuo. Lottatrice e combattente sul rettangolo verde, la giallorossa gonfia la rete nella sfida contro il Napoli e ha quattro ...

SkySport : INTER-JUVENTUS 0-3 Risultato finale ? ?? rig. #Girelli (54’) ?? #Galli (68’) ?? #Pedersen (88’) ? Serie A Femminile… - SkySport : Phil Neville non è più il Ct dell'Inghilterra. Lo aspetta l'Inter Miami di Beckham - FIGCfemminile : ??? Ci siamo! Oggi debutta su @TIM_vision ????????????, la docu-serie prodotta da #TIMVision e #Freeda dedicata al calcio… - SalentoSport : #FEMMINILE – #LecceWomen, doppio Bergamo e Margari stendono il #Formello. Tanti i motivi per sorridere… - matteodessilani : RT @ComunqueMilan: (...siamo ammirati dalla dedizione alla causa) (perché se non ve ne siete accorti guardando la foto, questo articolo par… -