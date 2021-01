Tacopina visto che Catania? I rossazzurri piegano il Foggia al Massimino

(Di domenica 17 gennaio 2021) Due squilli risuonano nel gelido silenzio dele annunciano, per il, la fine della giornata triste di Caserta e l’alba di un pronto riscatto e un rilancio in classifica. Il 2-1 con il quale la squadra di Raffaele esce dallo stadio, è garanzia di piena salute. Una bella immagine di sé proprio davanti a Joeche da ieri è il nuovo proprietario del club etneo dopo aver firmato il preliminare. Tre punti importanti contro i satanelli che portano la firma di Dall’Oglio e Piccolo. Nel mezzo la rete inutile deldi Dell’Agnello.che nella ripresa ha più pensato ad amministrare il vantaggio anzichè gettarsi all'attacco rischiando il contropiede. La vittoria di oggi grazie anche agli scivoloni dei diretti concorrenti, permette aldi fare un passo ...

All'indomani dell'importante giornata di sabato 16 gennaio (nel ricordo e in memoria dell'anniversario della nascita di Angelo Massimino), che ha visto la firma del preliminare di vendita del Calcio C ...