Dustin Higgs: la pena di morte nell’era Trump (Di domenica 17 gennaio 2021) 16 gennaio 2021: si è svolta l’ultima esecuzione dell’amministrazione Trump. Dustin Higgs è stato giustiziato nel carcere di Terre Haute, in Indiana, mediante un’iniezione letale. Questo episodio rappresenta le tredicesima (ed ultima) esecuzione dell’era Trump. La vicenda giudiziaria di Dustin Higgs Dustin Higgs era un afroamericano di 48 anni, che nel 1996 aveva invitato nella Leggi su periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) 16 gennaio 2021: si è svolta l’ultima esecuzione dell’amministrazioneè stato giustiziato nel carcere di Terre Haute, in Indiana, mediante un’iniezione letale. Questo episodio rappresenta le tredicesima (ed ultima) esecuzione dell’era. La vicenda giudiziaria diera un afroamericano di 48 anni, che nel 1996 aveva invitato nella

amnestyitalia : ULTIM'ORA #USA Anche Corey Johnson è stato messo a morte. La 12esima esecuzione federale sotto l'amministrazione Tr… - amnestyitalia : ULTIM'ORA #USA In corso azione per far annullare dalla Corte suprema la sospensione delle esecuzioni federali di Co… - pierbaroni : RT @StefanoArgentin: Usa, pena capitale. Ucciso anche Dustin Higgs, tredicesima vittima 'federale' da luglio. La strage di Trump é compiuta. - ADM_assdemxmi : RT @pierofassino: Dopo Lisa Montgomery e Corey Johnson, è stato messo a morte con iniezione letale anche Dustin Higgs. Con queste tre esecu… - OrioliAlberto : RT @pimpi67: Dustin Higgs è stato dichiarato morto alle 7.23 ora italiana. La sua è la 13esima esecuzione federale sotto l'amministrazione… -