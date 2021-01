Norvegia, morte 23 persone dopo la somministrazione del vaccino Pfizer (Di sabato 16 gennaio 2021) L’agenzia del farmaco della Norvegia ha registrato 23 morti legate alla somministrazione del vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech: si tratta di anziani fragili e con patologie pregresse. JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty ImagesIn Norvegia 23 persone anziane sono morte dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid prodotto da Pfizer-BioNTech, accendendo una spia sulle possibili reazioni avverse del siero. Tuttavia la Norwegian Institute of Public Health, l’agenzia norvegese del farmaco, interpellata dall’emittente internazionale Bloomberg ha voluto spegnere sul nascere tutti gli allarmi, sottolineando che la percentuale dei lievi effetti collaterali riscontrati finora nel Paese è bassissima rispetto al numero di vaccinazioni ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 gennaio 2021) L’agenzia del farmaco dellaha registrato 23 morti legate alladelanti Covid di-BioNTech: si tratta di anziani fragili e con patologie pregresse. JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty ImagesIn23anziane sonoaver ricevuto ilanti Covid prodotto da-BioNTech, accendendo una spia sulle possibili reazioni avverse del siero. Tuttavia la Norwegian Institute of Public Health, l’agenzia norvegese del farmaco, interpellata dall’emittente internazionale Bloomberg ha voluto spegnere sul nascere tutti gli allarmi, sottolineando che la percentuale dei lievi effetti collaterali riscontrati finora nel Paese è bassissima rispetto al numero di vaccinazioni ...

