RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live: si gioca al Bentegodi! (Di venerdì 15 gennaio 2021) RISULTATI SERIE B: la Diretta gol live score delle partite, anticipi della 18^ giornata del campionato cadetto, e la CLASSIFICA aggiornata. Oggi venerdi 15 gennaio 2021. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021)B: lagolscore delle partite, anticipi della 18^ giornata del campionato cadetto, e laaggiornata. Oggi venerdi 15 gennaio 2021.

SerieA : Ecco tutti i risultati della 17ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - SalentoSport : #LIVE! #SERIEB – #Risultati 18ª giornata, #classifica e prossimo turno - FonteUfficiale : Le partite della 18esima giornata di serie A - Sportflash24 : DIRETTA GOL #SerieA 2020-21/ Partite 15-16-17-18 gennaio: ecco il programma e gli arbitri. Aggiornamenti dalle h 20… - fisco24_info : Serie A: Bologna-Verona, formazioni: 'Siamo in crisi di risultati, non di prestazioni' -