Coronavirus, paura per la variante brasiliana: Regno Unito blocca gli arrivi da Portogallo e Sudamerica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le prime preoccupazioni sono insorte con la variante sudafricana, poi con quella inglese. E ora gli esperti lanciano l’allerta sulla diffusione della cosiddetta mutazione brasiliana del Coronavirus, anche questa particolarmente contagiosa, che ha spinto il Regno Unito – dove i contagi dilagano da settimane – a bloccare l’ingresso ai viaggiatori provenienti da Portogallo e Sudamerica. La situazione è particolarmente allarmante nella regione amazzonica, ma in generale in Brasile, che è il secondo Paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, con oltre 205mila morti per complicanze. La misura precauzionale entrerà in vigore dalle 4 di mattina di domani, ha reso noto Grant Shaps, ministro dei Trasporti del governo Tory di Boris Johnson. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le prime preoccupazioni sono insorte con lasudafricana, poi con quella inglese. E ora gli esperti lanciano l’allerta sulla diffusione della cosiddetta mutazionedel, anche questa particolarmente contagiosa, che ha spinto il– dove i contagi dilagano da settimane – are l’ingresso ai viaggiatori provenienti da. La situazione è particolarmente allarmante nella regione amazzonica, ma in generale in Brasile, che è il secondo Paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, con oltre 205mila morti per complicanze. La misura precauzionale entrerà in vigore dalle 4 di mattina di domani, ha reso noto Grant Shaps, ministro dei Trasporti del governo Tory di Boris Johnson. ...

