Un attacco aereo israeliano in Siria contro obiettivi legati all’Iran ha provocato la morte di decine di persone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella notte tra martedì e mercoledì, Israele ha compiuto un attacco aereo nell’est della Siria contro obiettivi legati a milizie appoggiate dall’Iran, paese che è alleato del regime Siriano di Bashar al Assad. Secondo l’Osservatorio per i diritti umani, organizzazione Leggi su ilpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella notte tra martedì e mercoledì, Israele ha compiuto unnell’est dellaa milizie appoggiate d, paese che è alleato del regimeno di Bashar al Assad. Secondo l’Osservatorio per i diritti umani, organizzazione

ilnononano1 : RT @ilpost: Un attacco aereo israeliano in Siria contro obiettivi legati all’Iran ha provocato la morte di decine di persone - MatteoBilli72 : RT @ilpost: Un attacco aereo israeliano in Siria contro obiettivi legati all’Iran ha provocato la morte di decine di persone - gianlucalfieri : Un #attaccoaereoisraeliano in #Siria contro obiettivi legati all'Iran ha provocato la morte di decine di persone -… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Un attacco aereo israeliano in Siria contro obiettivi legati all’Iran ha provocato la morte di decine di persone - ilpost : Un attacco aereo israeliano in Siria contro obiettivi legati all’Iran ha provocato la morte di decine di persone -

Ultime Notizie dalla rete : attacco aereo Un attacco aereo israeliano in Siria contro obiettivi legati all’Iran ha provocato la morte di decine di persone Il Post Un attacco aereo israeliano in Siria contro obiettivi legati all’Iran ha provocato la morte di decine di persone

Nella notte tra martedì e mercoledì, Israele ha compiuto un attacco aereo nell'est della Siria contro obiettivi legati a milizie appoggiate dall'Iran, ...

iran-israele

Un attacco aereo israeliano in Siria contro obiettivi legati all’Iran ha provocato la morte di decine di persone. Nella notte tra martedì e mercoledì, Israele ha compiuto un a ...

Nella notte tra martedì e mercoledì, Israele ha compiuto un attacco aereo nell'est della Siria contro obiettivi legati a milizie appoggiate dall'Iran, ...Un attacco aereo israeliano in Siria contro obiettivi legati all’Iran ha provocato la morte di decine di persone. Nella notte tra martedì e mercoledì, Israele ha compiuto un a ...