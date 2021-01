Perché solo ora? La (vera) paura dei social network (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Censura contro libertà d’espressione, la sfida sempre aperta è diventata il centro del dibattito di questi giorni in merito al ban sui social di Donald Trump, seguito dalla cancellazione del social network “Parler” sia dagli app store di Google e Apple sia da AWS, l’infrastruttura cloud di Amazon, seguito infine dalla cancellazione di oltre 70.000 account collegati al movimento complottista QAnon. LEGGI ANCHE > Se violi il contratto, ti tolgono dai server: cosa è successo tra Amazon e Parler Ban sui social, la vera paura Può un social network come Twitter o Facebook, arrogarsi il diritto di limitare o bloccare la libertà di espressione? La risposta è scontata: certo che può. Sono aziende private che non rispondono a leggi nazionali o internazionali ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Censura contro libertà d’espressione, la sfida sempre aperta è diventata il centro del dibattito di questi giorni in merito al ban suidi Donald Trump, seguito dalla cancellazione del“Parler” sia dagli app store di Google e Apple sia da AWS, l’infrastruttura cloud di Amazon, seguito infine dalla cancellazione di oltre 70.000 account collegati al movimento complottista QAnon. LEGGI ANCHE > Se violi il contratto, ti tolgono dai server: cosa è successo tra Amazon e Parler Ban sui, laPuò uncome Twitter o Facebook, arrogarsi il diritto di limitare o bloccare la libertà di espressione? La risposta è scontata: certo che può. Sono aziende private che non rispondono a leggi nazionali o internazionali ...

