Enrico Mentana a L'Aria Che Tira: "Le parole di Beppe Grillo? Apertura senza inibizioni a Salvini, Meloni e Berlusconi" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ospite a L'Aria Che Tira il direttore del Tg La7 dà una sua interpretazione: 'L'obiettivo di Grillo potrebbe essere quello di fare un maquillage in corsa , allargando a tutti quelli che ci stanno'. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ospite a L'Cheil direttore del Tg La7 dà una sua interpretazione: 'L'obiettivo dipotrebbe essere quello di fare un maquillage in corsa , allargando a tutti quelli che ci stanno'. ...

La7tv : Alle 17 appuntamento con Enrico #Mentana e speciale @TgLa7 per seguire in diretta la conferenza stampa di Matteo Re… - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi il direttore Enrico Mentana, Valerio Aprea e Tahnee Rodriguez.… - SalernoSal : Grazie a tutti qui e lì. Grazie a Enrico Mentana @TgLa7 @valerioaprea Tahnee Rodriguez per essere stati con noi. G… - ivic83819621 : RT @GeMa7799: Enrico Mentana a L'Aria Che Tira: 'Le parole di Beppe Grillo? Apertura senza inibizioni a Salvini, Meloni e Berlusconi' - Anna280511823 : RT @GeMa7799: Enrico Mentana a L'Aria Che Tira: 'Le parole di Beppe Grillo? Apertura senza inibizioni a Salvini, Meloni e Berlusconi' -