Bergamo e Brescia insieme per la «ciclovia della cultura» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Protocollo firmato da Province e Comuni eletti «capitale» nel 2023. Il tracciato collegherà i territori valorizzandone il patrimonio socio-culturale. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Protocollo firmato da Province e Comuni eletti «capitale» nel 2023. Il tracciato collegherà i territori valorizzandone il patrimonio socio-le.

Advertising

Paroledipaola : RT @Emanule94671372: @liboria_z @Giacomo_Dan @anninavigneto @Paroledipaola @PoliticaPerJedi A ecco che è arrivata .. Invece ci teniamo gli… - Emanule94671372 : @liboria_z @Giacomo_Dan @anninavigneto @Paroledipaola @PoliticaPerJedi A ecco che è arrivata .. Invece ci teniamo g… - SALVATOREDILO16 : @giorgio_gori Ma Bergamo non riesce a far lavorare anche le farmacie ?( vedi Brescia) - lorenteggio : #covid #milano #monza #como #lecco #cremona #lodi #varese #pavia #mantova #lodi #bergamo #brescia #sondrio… - stefano87962874 : RT @sofiamazzone: Buongiorno miei Leccapiedi affamati! Da oggi ricevo in studio attrezzato Bdsm clinical fetish tra Brescia e Bergamo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Brescia Capodanno virtuale a Bergamo, Brescia e Como - Lombardia Agenzia ANSA Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: programma, date, orari e tv ventunesima giornata

Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: ecco programma, date, orari e diretta tv e streaming dell'ottava giornata di ritorno del campionato.

Coronavirus in Lombardia, i dati di lunedì 4 gennaio

Calo dei ricoverati e dei decessi per Covid in Lombardia. È quanto emerge dal report quotidiano della Regione sulla situazione coronavirus. A fronte di 8.161 tamponi effettuati, sono 863 i nuovi posit ...

Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: ecco programma, date, orari e diretta tv e streaming dell'ottava giornata di ritorno del campionato.Calo dei ricoverati e dei decessi per Covid in Lombardia. È quanto emerge dal report quotidiano della Regione sulla situazione coronavirus. A fronte di 8.161 tamponi effettuati, sono 863 i nuovi posit ...