Non c’è nessun collegamento tra il prete deceduto per arresto cardiaco e la sperimentazione del vaccino di Moderna contro la Covid-19 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mercoledì 9 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 3 dicembre dal sito web Il portale degli italiani immigrati (di cui ci eravamo già occupati in un’altra occasione). L’articolo oggetto della nostra verifica si intitola “vaccino Covid, morto prete volontario dopo due mesi dall’iniezione” e riferisce di un prete americano, padre John Fields, «deceduto all’età di 70 per “arresto cardiaco”, due mesi dopo aver preso la seconda dose del vaccino Moderna contro il Covid-19». Secondo l’autore dell’articolo, il blogger e collaboratore de Il Giornale Riccardo Palleschi, «Tutto è cominciato ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mercoledì 9 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 3 dicembre dal sito web Il portale degli italiani immigrati (di cui ci eravamo già occupati in un’altra occasione). L’articolo oggetto della nostra verifica si intitola “, mortovolontario dopo due mesi dall’iniezione” e riferisce di unamericano, padre John Fields, «all’età di 70 per “”, due mesi dopo aver preso la seconda dose delil-19». Secondo l’autore dell’articolo, il blogger e collaboratore de Il Giornale Riccardo Palleschi, «Tutto è cominciato ...

