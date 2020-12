“Perché è finita con Maradona”. La bomba di Carmen Di Pietro, il retroscena viene fuori solo ora (Di sabato 5 dicembre 2020) Carmen Di Pietro è tornata a parlare della sua storia con Diego Armando Maradona. Una relazione clandestina che risale ai primi anni ’90. Già durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip era venuta fuori la love story della soubrette. E adesso – a poco dalla scomparsa del Pibe de oro – Carmen Di Pietro ritorna sul tema. Va detto che Maradona non ha mai fatto cenno a questa liaison, probabilmente perché allora era sposato con l’ex moglie Claudia Villafane. L’ex gieffina ha rilasciato una intervista al magazine Grand Hotel in cui ha ripercorso le tappe della storia con Maradona, una relazione segreta vissuta perlopiù tra vari alberghi. La donna ha conosciuto l’ex calciatore del Napoli nel 1991 quando ancora giocava in Italia: durante una festa c’è stato il primo incontro e fare il primo passo è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 dicembre 2020)Diè tornata a parlare della sua storia con Diego Armando Maradona. Una relazione clandestina che risale ai primi anni ’90. Già durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip era venutala love story della soubrette. E adesso – a poco dalla scomparsa del Pibe de oro –Diritorna sul tema. Va detto che Maradona non ha mai fatto cenno a questa liaison, probabilmente perché allora era sposato con l’ex moglie Claudia Villafane. L’ex gieffina ha rilasciato una intervista al magazine Grand Hotel in cui ha ripercorso le tappe della storia con Maradona, una relazione segreta vissuta perlopiù tra vari alberghi. La donna ha conosciuto l’ex calciatore del Napoli nel 1991 quando ancora giocava in Italia: durante una festa c’è stato il primo incontro e fare il primo passo è ...

