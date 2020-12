MotoGP | Franco Morbidelli | “Amicizia senza filtri con Valentino Rossi Non c’è sorpasso che possa ledere il rapporto”

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020)si è reso protagonista di un eccellente Mondiale2020. Il romano ha concluso la stagione in seconda posizione nella classifica generale alle spalle dello spagnolo Joan Mir, vincendo tre gare ed entrando a tutti gli effetti in una nuova dimensione. Il centauro della Yamaha Petronas ha dimostrato tutto il suo talento e ha fatto capire concretamente di essere un pilota in grado di puntare ai massimi traguardi, il pmo anno resterà con la squadra satellite della scuderia di Iwata e cercherà il colpaccio a effetto.sarà compagno di squadra di. Il Dottore, grande mentore del 26enne, ha lasciato il team ufficiale e nel 2021 sarà un alfiere della Petronas. Il ribattezzato Morbido ha analizzato la ...