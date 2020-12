Iva Zanicchi fa piangere Silvia Toffanin confidando la sua richiesta ai medici (Di sabato 5 dicembre 2020) Iva Zanicchi nello studio di Verissimo dopo il covid, ingrazia subito i medici e gli infermieri, ringrazia Mediaset, Berlusconi, soprattutto Silvia Toffanin che non si è mai stancata di dirle parole di incoraggiamento. Tutto è cominciato il 5 di novembre e Iva Zanicchi confida di dolori strani agli arti e il giorno dopo ancora di più e aveva 37,5 di febbre. Ha pensato subito al coronavirus ma “stupidamente” era convinta di non prenderlo perché era sempre sotto controllo. Ha fatto fare il tampone a tutta la famiglia ed erano tutti positivi. La Zanicchi desidera chiarire: “Non è stato un raduno di famiglia ma il nipotino di mia sorella ha fatto la cresima, in chiesa c’erano solo loro con i padrini e poi al ristorante sono andati una ventina di persone con distanziamento e tutto. Poi sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 dicembre 2020) Ivanello studio di Verissimo dopo il covid, ingrazia subito ie gli infermieri, ringrazia Mediaset, Berlusconi, soprattuttoche non si è mai stancata di dirle parole di incoraggiamento. Tutto è cominciato il 5 di novembre e Ivaconfida di dolori strani agli arti e il giorno dopo ancora di più e aveva 37,5 di febbre. Ha pensato subito al coronavirus ma “stupidamente” era convinta di non prenderlo perché era sempre sotto controllo. Ha fatto fare il tampone a tutta la famiglia ed erano tutti positivi. Ladesidera chiarire: “Non è stato un raduno di famiglia ma il nipotino di mia sorella ha fatto la cresima, in chiesa c’erano solo loro con i padrini e poi al ristorante sono andati una ventina di persone con distanziamento e tutto. Poi sono ...

