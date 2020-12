Bollettino coronavirus Milano e Lombardia: altri 3.148 contagi, ancora in calo ricoveri (Di sabato 5 dicembre 2020) Immagine repertorio 3.148 nuovi contagi in Lombardia - di cui 980 tra Milano e hinterland e 355 in città - una diminuzione dei ricoveri, anche nei reparti di intensiva e ancora, purtroppo, altri ... Leggi su milanotoday (Di sabato 5 dicembre 2020) Immagine repertorio 3.148 nuoviin- di cui 980 trae hinterland e 355 in città - una diminuzione dei, anche nei reparti di intensiva e, purtroppo,...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 dicembre: 21.052 nuovi casi e 662 morti - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Coronavirus, il bollettino di oggi 5 dicembre in Lombardia: 3.148 nuovi positivi e 111 vittime [aggiornamento delle 19:05]… - infoitsalute : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 21.052 contagi e 662 morti per Covid: i dati di sabato 5 dicembre - infoitsalute : Coronavirus in Italia, bollettino 5 dicembre: 21.052 casi su 194.984 tamponi, 662 morti - infoitsalute : Coronavirus, il bollettino di oggi 5 dicembre: 21.052 nuovi casi su 194.984 tamponi. I morti sono 662 -