Riapertura scuole, Zaia: “I prefetti intervengano dove serve” (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Qui siamo in ottimi rapporti con il Prefetto, con la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale, abbiamo i piani pronti. Se proprio deve intervenire il Prefetto, lo faccia per le Regioni dove non sanno intervenire, non puoi esautorare per un'equa condivisione del malessere". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Qui siamo in ottimi rapporti con il Prefetto, con la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale, abbiamo i piani pronti. Se proprio deve intervenire il Prefetto, lo faccia per le Regioninon sanno intervenire, non puoi esautorare per un'equa condivisione del malessere". L'articolo .

matteograndi : I contagi in Italia hanno cominciato a risalire a inizio ottobre. La riapertura delle scuole e la mancata riorganiz… - ferpress : #Toscana: iniziano i lavori dei Comitati provinciali per #TPL. #Baccelli, Regione sarà pronta per riapertura scuole… - GiorgioCarbon12 : RT @GiancarloDeRisi: Ho letto che saranno i prefetti a riorganizzare i trasporti in vista della riapertura delle scuole. Perché che faranno… - Marc852835993 : RT @GiancarloDeRisi: Ho letto che saranno i prefetti a riorganizzare i trasporti in vista della riapertura delle scuole. Perché che faranno… - stefanodirusso1 : RT @Mariettatidei: Mezzi pubblici adeguati, test rapidi per studenti e personale scolastico. Preparare riapertura #scuole per non ripetere… -