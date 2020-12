Inter-Bologna, domani alle 13:30 la conferenza stampa di Antonio Conte (Di giovedì 3 dicembre 2020) domani Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bologna Dopo il ritorno alla vittoria in Champions League, l’Inter è pronta a concentrarsi nuovamente sul campionsato. In vista della partita in programma mercoledì allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ contro il Bologna, con calcio di inizio alle 20:45, Antonio Conte parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia venerdì 4 dicembre alle ore 13:30. Le parole dell’allenatore nerazzurro saranno disponibili sul nostro sito pochi secondi dopo il termine dell’incontro con i giornalisti, mentre è possibile seguire live la conferenza sui ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020)inalla vigilia diDopo il ritorno alla vittoria in Champions League, l’è pronta a concentrarsi nuovamente sul campionsato. In vista della partita in programma mercoledì allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ contro il, con calcio di inizio20:45,parlerà nella consuetadella vigilia venerdì 4 dicembreore 13:30. Le parole dell’natore nerazzurro saranno disponibili sul nostro sito pochi secondi dopo il termine dell’incontro con i giornalisti, mentre è possibile seguire live lasui ...

Inter : ?? | BUONANOTTE Godiamoci questa fondamentale vittoria, #InterFans... ?? ... e da domani testa al Bologna! ??… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri in vista di #InterBologna ?? ?? - rCapucconio : RT @Inter: ?? | ALLENAMENTO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri in vista di #InterBologna ?? ?? - FcInterNewsit : Sky - Verso Inter-Bologna, ancora lavoro differenziato per Barella: si scalda Arturo Vidal - _enz29 : RT @Ngoppejammeja: #Inter, allenamento personalizzato per #Barella. Possibile la sua convocazione per la partita contro il #Bologna, ma #Co… -