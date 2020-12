Volkswagen si ritira dal motorsport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un fulmine a ciel sereno, ma forse neanche tanto. Con un comunicato stampa, laha annunciato che sidalle corse, e che il proprio repartoè destinato a chiudere. La casa di Wolfsburg trasferirà i dipendenti del settore al reparto produzione, per sviluppare la futura gamma di auto elettriche. In un comunicato stampa distribuito oggi, la casa spiega che la decisione è parte del “riassetto della società“. Il riassetto non prevede licenziamenti tra i 169 dipendenti del reparto corse, che come abbiamo detto sopra, saranno trasferiti ad altre mansioni. Lo scorso anno,aveva annunciato l’abbandono dei motori a combustione interna nelle corse, concentrandosi esclusivamente sui veicoli a batteria. Programmi come la ID.R, detentrice di record alla cronoscalata del Pikes Peak e sul ...

Periodico Daily - Notizie

