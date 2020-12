"Userei gli idranti". Bruno Vespa, misure brutali dalla Berlinguer: Covid, l'errore (madornale) di Conte (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Usare gli idranti". Bruno Vespa, in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Raitre, fa del Natale e dei ristoranti aperti una questione di ordine pubblico, non solo di salute. Senza scordare, però, l'impatto economico di un eventuale "lockdown mascherato" verso cui sta andando il governo a giudicare dalle misure che verranno adottate con il nuovo Dpcm. "Se vedo dei gruppi di ragazzi che vanno fuori dai bar a bere senza mascherina li disperderei con gli idranti - spiega il conduttore di Porta a porta, senza mezze misure -. Ma si potrebbero aprire i ristoranti a Natale, sono posti controllati. Serve equilibrio, non abbiamo i soldi per ristorare tutti". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Usare gli"., in collegamento con Biancaa Cartabianca su Raitre, fa del Natale e dei ristoranti aperti una questione di ordine pubblico, non solo di salute. Senza scordare, però, l'impatto economico di un eventuale "lockdown mascherato" verso cui sta andando il governo a giudicare dalleche verranno adottate con il nuovo Dpcm. "Se vedo dei gruppi di ragazzi che vanno fuori dai bar a bere senza mascherina li disperderei con gli- spiega il conduttore di Porta a porta, senza mezze-. Ma si potrebbero aprire i ristoranti a Natale, sono posti controllati. Serve equilibrio, non abbiamo i soldi per ristorare tutti".

dydsix : A parte l'enfasi con la quale parla, che userei solo per raccontare qualora mi fossi trombato Barbara Palvin, Berg… - Antani34328670 : @Mariann39906590 Ti immagino mentre ti masturbi leggendo gli insulti che ti becchi..splendida troia ti farei la ste… - RosannaAvella : RT @DavLucia: Se bastasse una tavolozza di colori,userei il rosso per colorare tutti i cuori malinconici Il verde per colorare tutti gli a… - Anastasias73 : RT @DavLucia: Se bastasse una tavolozza di colori,userei il rosso per colorare tutti i cuori malinconici Il verde per colorare tutti gli a… - SuttoraM : RT @DavLucia: Se bastasse una tavolozza di colori,userei il rosso per colorare tutti i cuori malinconici Il verde per colorare tutti gli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Userei gli Salvini non si rassegna: "Se mi ammalassi userei l'idrossiclorochina" Globalist.it Frosinone, con cinque chili di tartufo raccolti in zona rossa: scatta una denuncia

È partito dal versante laziale del Parco nazionale per andare alla ricerca di tartufi in quello abruzzese. Pochi chilometri di distanza, una cinquantina, che in questo periodo ...

Cartabianca, Bruno Vespa tolleranza zero: "Userei gli idranti". Misure brutali anti-contagio

"Usare gli idranti". Bruno Vespa , in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Raitre, fa del Natale e dei ristoranti ...

È partito dal versante laziale del Parco nazionale per andare alla ricerca di tartufi in quello abruzzese. Pochi chilometri di distanza, una cinquantina, che in questo periodo ..."Usare gli idranti". Bruno Vespa , in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Raitre, fa del Natale e dei ristoranti ...