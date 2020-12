Roma. «T’o faccio magnà er fojettino», così minacciavano i loro ‘clienti’: arrestate madre e figlie usuraie (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Avevano messo in piedi un vero e proprio giro di usura ben articolato, con prestiti che superavano il 100% di interesse annuo. Ma gli agenti del III Gruppo “Nomentano” della Polizia Locale Roma Capitale, diretti dal Dirigente Maurizio Sozi, unitamente al personale della Squadra Investigativa del III Distretto di P.S. Fidene — Serpentara, guidati dal Dirigente Fabio Germani, hanno svolto un’articolata e complessa attività d’indagine di polizia giudiziaria denominata “Operazione Marylin”, coordinata dal Pool Reati Gravi contro il Patrimonio, diretto dal Procuratore Aggiunto dr.ssa Lucia LOTTI che ha permesso l’arresto di due donne operanti nella capitale, che si avvalevano di una struttura organizzata allo scopo di concedere i prestiti usurari. L’indagine aveva inizio nel mese di maggio 2018 e terminava a fine anno. Il meccanismo scoperto grazie alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Avevano messo in piedi un vero e proprio giro di usura ben articolato, con prestiti che superavano il 100% di interesse annuo. Ma gli agenti del III Gruppo “Nomentano” della Polizia LocaleCapitale, diretti dal Dirigente Maurizio Sozi, unitamente al personale della Squadra Investigativa del III Distretto di P.S. Fidene — Serpentara, guidati dal Dirigente Fabio Germani, hanno svolto un’articolata e complessa attività d’indagine di polizia giudiziaria denominata “Operazione Marylin”, coordinata dal Pool Reati Gravi contro il Patrimonio, diretto dal Procuratore Aggiunto dr.ssa Lucia LOTTI che ha permesso l’arresto di due donne operanti nella capitale, che si avvalevano di una struttura organizzata allo scopo di concedere i prestiti usurari. L’indagine aveva inizio nel mese di maggio 2018 e terminava a fine anno. Il meccanismo scoperto grazie alle ...

