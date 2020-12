Maria Teresa Ruta ha ricevuto una proposta indecente da un uomo famoso | “Mi disse di togliermi i vestiti”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di confessioni pere Giulia Salemi. Se l’influencer milanese ha parlato della sua sfera intima, la conduttrice invece ha raccontato di alcune molestie sul lavoro e in particolare di unaricevuta da unnel 1991. “Bisogna dire ‘che cosa stai facendo? Lasciami stare’. Una delle primissime volte mi è capitato che avevo 21 anni. Sono rimasta scioccata, ma sono andata via dicendo ‘no, grazie’. Un’altra volta mi è successo con un, uno importante, ci sono rimasta male ed era il 91. Avevo 31 anni, non dico il programma che avrei dovuto dare perché altrimenti si capisce chi è il signore. (si legge su biccy.it) Lui mi‘poi parliamo del programma, tu lascia ...