Juventus-Dinamo Kiev | Chiesa | “Felice per il gol | ma serve migliorare Ecco cosa ruberei a mio padre”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) "Sono veramente felice per il primo gol. Provo questi movimenti in allenamento, il mister vuole che andiamo a chiudere le occasioni. Ogni volta mi chiede di puntare l'uomo come oggi, devo ancoramolto e fare quello che mi dice il mister".Sono le parole di Federicoche, proprio questa sera, ha siglato la sua prima rete in bianconero nella sfida contro laandata in scena all'Allianz Stadium. L'ex Fiorentina, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", ha infine espresso le sue sensazioni aprendo anche una breve parentesi su suo padre Enrico."A mio padre invidio il tiro, lui tirava in maniera fantastica sia con il destro che con il sinistro".