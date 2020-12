Borussia Dortmund-Lazio, Caicedo: “Punto importante. Siamo stati bravi” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Abbiamo approcciato bene, giocando una partita di personalità. Il Borussia Dortmund è forte ma Siamo stati bravi. Siamo partiti bene, sbagliando poco e tenendo fino alla fine da grande squadra”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Felipe Caicedo, al sito ufficiale del club biancoceleste. “Volevamo riscattarci dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese, non abbiamo vinto ma il punto conquistato è stato importante”, ha concluso la punta subentrata nel secondo tempo del pareggio in Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Abbiamo approcciato bene, giocando una partita di personalità. Ilè forte mabravi.partiti bene, sbagliando poco e tenendo fino alla fine da grande squadra”. Lo ha detto l’attaccante della, Felipe, al sito ufficiale del club biancoceleste. “Volevamo riscattarci dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese, non abbiamo vinto ma il punto conquistato è stato”, ha concluso la punta subentrata nel secondo tempo del pareggio in Champions League. SportFace.

