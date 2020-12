Nuovo DPCM, giornata chiave. Il Governo incontra le Regioni: tutti gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 1 dicembre 2020) giornata chiave per il prossimo DPCM. Previsto un vertice tra Governo e Regioni sul provvedimento governativo da emanare con le misure per Natale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 dicembre 2020)per il prossimo. Previsto un vertice trasul provvedimento governativo da emanare con le misure per Natale. L'articolo .

marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - orizzontescuola : Nuovo DPCM, giornata chiave: il governo incontra le Regioni: tutti gli ultimi aggiornamenti - Herbert403 : Folla per lo shopping, Variati (Viminale): “Sindaci e Regioni possono già intervenire. Gesti irresponsabili possono… - Gb2002Gb : RT @allegra134: Coronavirus e nuovo Dpcm, l’idea di Toti: «Creiamo delle “zone bianche” CON 12000 MORTI IN UN MESE LA SOLA COSA BIANCA DI… -