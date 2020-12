Lotteria degli scontrini, da oggi il via alle registrazioni: ecco come funziona (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo essere stata rinviata per diversi anni, finalmente da oggi 1° Dicembre 2020 prende il via la Lotteria degli scontrini, ovvero un concorso a premi collegato a uno scontrino elettronico. Dunque da oggi sarà possibile registrarsi sul portale del governo (www.Lotteriadegliscontrini.gov.it) e ottenere il codice che dovrà poi essere presentato nei vari negozi quando si effettuano i vari pagamenti elettronici per partecipare così alla famosa Lotteria. Il Governo ha stabilito che vengano escluse dalle estrazioni le spese effettuate in contanti. Le estrazioni inizieranno solo a gennaio e precisamente dal 14. Anche i premi arriveranno nel 2021. Leggi anche –> Ristori quater, arriva il via libera del Consiglio: nuove ... Leggi su urbanpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo essere stata rinviata per diversi anni, finalmente da1° Dicembre 2020 prende il via la, ovvero un concorso a premi collegato a uno scontrino elettronico. Dunque dasarà possibile registrarsi sul portale del governo (www..gov.it) e ottenere il codice che dovrà poi essere presentato nei vari negozi quando si effettuano i vari pagamenti elettronici per partecipare così alla famosa. Il Governo ha stabilito che vengano escluse destrazioni le spese effettuate in contanti. Le estrazioni inizieranno solo a gennaio e precisamente dal 14. Anche i premi arriveranno nel 2021. Leggi anche –> Ristori quater, arriva il via libera del Consiglio: nuove ...

