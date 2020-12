La lezione che Confindustria sembra aver imparato dai birmani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il noto antropologo britannico Edmund Leach, in un suo celebre studio sui Kachin dell’alloraa (oggi Myanmar), mise in luce come uno stesso gruppo potessee creato e adottato due sistemi politici differenti. I Kachin studiati da Leach alternavano modelli diversi in genere dopo che uno dei due entrava in crisi. Dopopraticato per un certo tempo il sistema aristocratico gumsa, costituito dai capi, passava a un sistema più democratico, detto gumlao, basato sulle comunità di villaggio. Il tutto continuava in una continua alternanza a seconda del momento contingente. Mi è tornato in mente questo curioso pendolarismo politico, assistendo al penoso balletto dei rimpalli tra Regioni e governo e tra (certi) imprenditori e governo in questi tempi di pandemia. Infatti, i cosiddetti “governatori” hanno fatto spesso a gara a chi è ...