La Cronoscalata Monte Erice in virtuale

(Di lunedì 30 novembre 2020) A poco più di un mese di distanza da quella in presenza ritorna lama… in formato. Ad organizzare la rinomata gara automobilistica online, che si terrà tra martedì 15 e mercoledì 16 dicembre, è un gruppo di appassionati del settore automobilistico, i Modders Squadra Corse. I partecipanti si daranno battaglia... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

Cinquanta partecipanti per la "scalata" in 3D di Monte Erice ERICE. Ad organizzare ...