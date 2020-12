Guenda Goria: chi è la figlia di Maria Teresa Ruta? Biografia e carriera (Di lunedì 30 novembre 2020) Guenda Goria è un’attrice e pianista italiana, figlia della nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria. Ha partecipato al Grande Fratello VIP 2020, dove era entrata insieme alla madre. Piena di talento per la recitazione e la musica, Guenda Goria ha alle spalle anni di studi: diplomata alla The Actor’s Academy di Milano, ha studiato danza per dieci anni presso l’Accademia di AnnaMaria Ferrari Bruno e ha conseguito il diploma in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. La sua vita sentimentale l’ha vista legata per 14 anni all’imprenditore Stefano Rotondo, dopo il quale ha avuto una breve relazione con Telemaco dell’Aquila. Chi è Guenda Goria? ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 30 novembre 2020)è un’attrice e pianista italiana,della nota conduttrice televisivae del giornalista Amedeo. Ha partecipato al Grande Fratello VIP 2020, dove era entrata insieme alla madre. Piena di talento per la recitazione e la musica,ha alle spalle anni di studi: diplomata alla The Actor’s Academy di Milano, ha studiato danza per dieci anni presso l’Accademia di AnnaFerrari Bruno e ha conseguito il diploma in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. La sua vita sentimentale l’ha vista legata per 14 anni all’imprenditore Stefano Rotondo, dopo il quale ha avuto una breve relazione con Telemaco dell’Aquila. Chi è? ...

