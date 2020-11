The Voice Senior: Clerici regina dei nonnini, chi passa il turno nella prima puntata (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo molta attesa, è finalmente andato in onda su Rai Uno l’esordio del nuovo talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici: The Voice Senior. In realtà il programma è del tutto nuovo visto che per ben sei edizioni è andato in onda su Rai Due nella edizione classica; questa volta il programma mette al centro della gara – e del racconto – concorrenti con età pari o superiore ai 60 anni. Una scelta fatta, dice la Clerici, per dare spazio ad una categoria di persone che mai come in questo periodo era stata accantonata. Quattro i nuovi coach che hanno dovuto ascoltare le voci dei concorrenti e provare a conquistarli: Loredana Bertè, grintosa ma spesso bistrattata; Gigi D’Alessio, perfetto nel ruolo di coach per conoscenza e simpatia; Clementino, anima giocosa del gruppo; Albano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo molta attesa, è finalmente andato in onda su Rai Uno l’esordio del nuovo talent show di Rai Uno condotto da Anto: The. In realtà il programma è del tutto nuovo visto che per ben sei edizioni è andato in onda su Rai Dueedizione classica; questa volta il programma mette al centro della gara – e del racconto – concorrenti con età pari o superiore ai 60 anni. Una scelta fatta, dice la, per dare spazio ad una categoria di persone che mai come in questo periodo era stata accantonata. Quattro i nuovi coach che hanno dovuto ascoltare le voci dei concorrenti e provare a conquistarli: Loredana Bertè, grintosa ma spesso bistrattata; Gigi D’Alessio, perfetto nel ruolo di coach per conoscenza e simpatia; Clementino, anima giocosa del gruppo; Albano ...

