LIVE Francia-Italia 3-5, Autumn Nations Cup in DIRETTA: meta di Canna, azzurri in vantaggio! (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33? Si infrange su muro francese l’attacco azzurro dopo 13 fasi. 30? L’Italia entra nei 22 francesi avendo vinto una touche ed arriva sui 5 metri! 27? Garbisi da posizione defilata non converte. Si resta sul 3-5. 26? Francia-Italia 3-5. Finta di Garbisi e ovale per Canna che va in meta! 25? Lungo attacco Italiano, siamo alla nona fase! 22? In avanti transalpino e mischia azzurra di poco fuori dai 22 Italiani. 21? Crolla la mischia, calcio per l’Italia. Jalibert però ricaccia subito indietro gli azzurri. 19? Mischia con introduzione Italiana sui 22 difensivi. 16? Ottima difesa dell’Italia, tenuto a terra e ovale che torna agli ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33? Si infrange su muro francese l’attacco azzurro dopo 13 fasi. 30? L’entra nei 22 francesi avendo vinto una touche ed arriva sui 5 metri! 27? Garbisi da posizione defilata non converte. Si resta sul 3-5. 26?3-5. Finta di Garbisi e ovale perche va in! 25? Lungo attaccono, siamo alla nona fase! 22? In avanti transalpino e mischia azzurra di poco fuori dai 22ni. 21? Crolla la mischia, calcio per l’. Jalibert però ricaccia subito indietro gli. 19? Mischia con introduzionena sui 22 difensivi. 16? Ottima difesa dell’, tenuto a terra e ovale che torna agli ...

L’Autumn Nations Cup 2020 di rugby sostituisce i Test Match internazionali abitualmente previsti nella finestra autunnale ed è una manifestazione che coinvolge le Nazionali del Sei Nazioni oltre a Fij ...

LIVE Francia-Italia, Autumn Nation Cup in DIRETTA: transalpini rimaneggiati, gli azzurri ci credono!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Francia ed Italia, valida per la terza giornata dell’Autumn Nations Cup 2020 di rugby: oggi, sabato 28 novembre, il match inizierà all ...

