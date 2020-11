Le pagelle della Juventus – Dybala annullato, esterni in grande affanno (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La Juventus conferma i suoi problemi e non va oltre il pari al Vigorito contro il Benevento. Le pagelle dei giallorossi: Szczesny 6,5: Il polacco paga l’ennesima prestazione sottotono dei compagni. Anche perché il suo lo fa, negando a Schiattarella la gioia del gol a fine primo tempo. Cuadrado 5: Nervoso e inconcludente. Spinge poco e non trova mai lo spunto. Nel finale butta a terra Letizia rischiando il rosso. De Ligt 6,5: Senza di lui la Juventus probabilmente avrebbe addirittura perso. Alza gli alettoni costantemente su Lapadula e chiude in spaccata sulla conclusione di Insigne destinata all’angolino. E’ una sicurezza. Danilo 5,5: Rischia tanto nel primo tempo quando Lapadula recrimina un rigore (i dubbi restano), poi si limita al compitino. Frabotta 5: Nel primo tempo non si vede in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Laconferma i suoi problemi e non va oltre il pari al Vigorito contro il Benevento. Ledei giallorossi: Szczesny 6,5: Il polacco paga l’ennesima prestazione sottotono dei compagni. Anche perché il suo lo fa, negando a Schiattarella la gioia del gol a fine primo tempo. Cuadrado 5: Nervoso e inconcludente. Spinge poco e non trova mai lo spunto. Nel finale butta a terra Letizia rischiando il rosso. De Ligt 6,5: Senza di lui laprobabilmente avrebbe addirittura perso. Alza gli alettoni costantemente su Lapadula e chiude in spaccata sulla conclusione di Insigne destinata all’angolino. E’ una sicurezza. Danilo 5,5: Rischia tanto nel primo tempo quando Lapadula recrimina un rigore (i dubbi restano), poi si limita al compitino. Frabotta 5: Nel primo tempo non si vede in ...

