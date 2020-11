Covid, Svizzera: le piste da sci aperte nonostante i quasi 5000 casi al giorno (Di sabato 28 novembre 2020) Oltre settemila chilometri di piste per quasi duemila impianti di risalita. «Sarà una grossa sfida» dicono le forze governative svizzere. In direzione contraria e forse un po’ ostinata, il Paese ha deciso di aprire la stagione dello sci. Intanto i numeri parlano chiaro: quasi cinquemila casi al giorno, medici malati e terapie intensive piene. Le L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 28 novembre 2020) Oltre settemila chilometri diperduemila impianti di risalita. «Sarà una grossa sfida» dicono le forze governative svizzere. In direzione contraria e forse un po’ ostinata, il Paese ha deciso di aprire la stagione dello sci. Intanto i numeri parlano chiaro:cinquemilaal, medici malati e terapie intensive piene. Le L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Svizzera Covid Svizzera, 4.132 contagi. Ginevra 'cuore' della pandemia Adnkronos La Svizzera rifiuta il monito dell’Oms: «Nessun focolaio, italiani venite a sciare»

Incurante di quasi 5mila casi di coronavirus al giorno (su una popolazione di appena 8 milioni e mezzo) e l'Oms che considera Ginevra un focolaio Europeo, la Svizzera apre le piste e invita a sciare c ...

Locatelli: «Numeri incompatibili con apertura dello sci». Zaia: «È il meno pericoloso degli assembramenti»

Se il tema è no all’assembramento sulle piste da sci, «deve essere no per tutti» ha detto questa mattina il governatore del Veneto,... Scopri di più ...

