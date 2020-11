Covid Italia, bollettino di oggi sabato 28 novembre: 26.323 nuovi casi e 686 morti (Di sabato 28 novembre 2020) Coronavirus in Italia. Il bollettino di oggi sabato 28 novembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 26.323 nuovi contagi (ieri 28.352) e 686 morti (ieri 827).La nuova mappa delle... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 28 novembre 2020) Coronavirus in. Ildi28. Nelle ultime 24 ore si registrano 26.323contagi (ieri 28.352) e 686(ieri 827).La nuova mappa delle...

lorepregliasco : Negli ultimi 7 giorni ci sono stati 5.108 decessi COVID in Italia. Fortunatamente i casi stanno rallentando, ma so… - CarloCalenda : Italia al 40 posto su 53 nel ranking dei paesi per resilienza al Covid. Possiamo illuderci per “spirito di squadra”… - Agenzia_Ansa : Da #Amazon 500 milioni per premiare i dipendenti a #Natale. Gratifica per il super-lavoro con il Covid. In Italia 3… - neXtquotidiano : bollettino sul Coronavirus in Italia: 26.323 positivi nelle ultime 24 ore e 686 decessi - luigiasero : Bollettino Covid Italia: 26.323 contagi e 686 morti -